L'oracle de l'âme. Rayonne de toute ta lumière

Connecte-toi à ton âme et illumine le monde Enfant des étoiles, phénix, maître du temps, être solaire... Tel un diamant, ton âme offre de multiples facettes, plus fascinantes les unes que les autres. Grâce à cet oracle, tu pourras explorer tes parts d'ombre et de lumière. Chaque carte a été canalisée pour que tu puisses recevoir les messages de ton âme et ainsi t'aligner avec tes aspirations profondes. Suis cette boussole intérieure pour t'incarner pleinement et rayonner de tout ton être ! Ce coffret contient : 46 cartes oracle superbement illustrées ; un sac satiné pour les protéger ; un guide d'accompagnement de 216 pages, tout en couleurs, avec, pour chaque carte, un rituel, un mantra et des questionnements qui t'éclaireront sur ta mission de vie.