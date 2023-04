Le Guide de la sorcière sacrée

Après Le Guide de l'apprentie sorcière, le nouveau guide d'Edouard Brasey consacré aux rituels magiques et aux pouvoirs secrets. Il est temps de laisser parler votre sorcière intérieure : apprenez à exploiter votre pouvoir magique et insufflez du bonheur dans votre quotidien. Faciles à réaliser, les rituels détaillés ont pour fonction d'obtenir des grâces ou de fabriquer des sorts grâce des invocations, des parchemins, des objets magiques, des cartes... , de vivre en accord avec la magie et la nature, de prédire l'avenir, de concocter des recettes magiques... Basés sur la connexion avec la nature et les éléments, les rituels détaillés sont efficaces mais inoffenseifs, et peuvent se pratiquer seul(e)s ou en groupe, chez soi ou dans la nature. Spécialiste français de l'ésotérisme, des légendes et de la magie, Edouard Brasey explore le monde des sorcières, loin des clichés, et nous livre leurs outils.