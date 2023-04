En 2023, Mortelle Adèle retrouve ses camarades ! Et pour fêter ça, elle t'ouvre en grand les portes de son Club des Bizarres, un livre dans lequel chaque enfant pourra célébrer ses différences et ce qui le rend mortel ! Le journal des Bizarres, c'est tout l'univers de Mortelle Adèle avec au menu : 20 planches de bd inédites, 160 pages d'activités mortelles pour explorer et affirmer sa personnalité, une plongée immersive dans l'univers de ton héroïne préférée ! Le journal des Bizarres, c'est aussi : - Un livre pour s'amuser - Un carnet auquel se confier - Un objet pour expérimenter - Un refuge pour s'affirmer Rends-le unique, comme TOI !