Par crainte que se renouvellent les épidémies et les guerres passées, les humains se plient aux règles édictées par le gouvernement et ne sortent plus de chez eux. Les interactions sociales ne se font plus que par écrans interposés. Mira Mason, jeune informaticienne indisciplinée, a du mal à se soumettre à ces exigences. Son existence tranquille vole en éclat à l'arrivée d'un renardeau et d'un robot renégat pour lesquels elle se prend d'affection. En les abritant chez elle, elle va prendre conscience des dysfonctionnements du système. Ils sont nombreux. Que cachent-ils ? Que va-t-elle découvrir ? Jusqu'où cela la mènera-t-elle ?