La Torah pour les Nuls

L'objet le plus sacré du judaïsme à votre portée ! Constituée d'une partie écrite de cinq textes - la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome - et d'une partie orale, la Torah est devenue la tradition spirituelle du peuple juif. Vous découvrirez dans ce volume de référence la structure et l'histoire de la Torah, son contenu et les messages qu'elle délivre, les dix commandements et leurs interprétations. Tout un monument de la spiritualité à explorer ! Découvrez : L'histoire et les origines de la Torah Les enseignements fondamentaux du judaïsme Les cinq livres de Moïse Les pratiques et les coutumes juives ... et bien plus encore !