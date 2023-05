Les végétaux en bande desssinée. Tome 1

Expliqués en bande dessinée, les végétaux, c'est bête comme chou ! Ils peuvent bouger, communiquer, exploser, vivre plusieurs milliers d'années, se refermer en une fraction de seconde et même danser ! "Ils" ? Les végétaux, bien sûr ! Présentés pour la première fois en bande dessinée, le cornichon d'âne, le palmier à échasses, le mimosa pudique, l'orchidée Dracula sans oublier l'incroyable Dionée attrape-mouche n'auront bientôt plus de secret pour vous. Des infos étonnantes mais vraies, des gags à se fendre la poire et des fiches didactiques qui défrichent avec passion les connaissances scientifiques... Si vous rêvez de découvrir les plus incroyables secrets du monde végétal... avec cette BD vous ne risquez pas de vous planter !