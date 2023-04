La Fantastique famille Poulet Tome : Maison hantée et gallinacés

- Une histoire de famille ébouriffante en 2 tomes dans laquelle Yann Rambaud jongle avec les émotions avec brio. - Texte né du Feuilleton des Incos 2021-2022 sur le niveau 5e/4e. Dans la famille Poulet il y a : Le père, Victorin Optimiste et passionné incurable. La mère, Domino Sorcière qui s'ignore, comprend les animaux. Le fils, Paul Adolescent en pleine découverte de ses dons médiumniques. La fille, Mirabelle Militante de la cause animale redoutée des propriétaires de hamsters, ressent les émotions des bipèdes. Le chat, Styx Félin le plus malchanceux de la Terre. Et il y a la grand-mère, Aglaé. Enfin, il y " avait ". Car feue mamie Poulet s'est envolée vers d'autres cieux, laissant à son fils et sa famille, en plus de son désagréable souvenir, un joli pécule. Ni une ni deux, Victorin décide d'offrir à ceux qu'il aime la maison de leurs rêves... à quelques fantômes près. Mais foi de Poulet, il faudra plus qu'une poignée de revenants pour faire quitter leur nouveau nid douillet à Victorin, Domino et leurs enfants... Une guerre des plus rocambolesques est déclarée !