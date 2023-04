So cool la grimpe

S'entraîner en bloc, apprendre l'esprit de cordée et s'amuser en grimpant... Romain Desgranges, l'ancien champion devenu entraîneur, partage avec toi sa philosophie de la grimpe et te montre le chemin pour progresser. Grimper, ce n'est pas aller en haut, c'est ce que tu fais pour y arriver. Il ne suffit donc pas d'enfiler tes chaussons pour devenir un bon grimpeur. Ce qu'il faut, c'est te fixer des objectifs à la hauteur de ta motivation, comprendre ton corps et son fonctionnement, les prises et leur préhension, quand pousser, quand jouer avec les déséquilibres, que tu sois un adepte du bloc ou de la diff', du granite ou des salles d'escalade, que tes héros soient les pionniers du rocher ou les nouveaux champions olympiques. + un quiz pour tester tes connaissances et un plateau de jeu + des exercices, des conseils et des jeux pour progresser en jouant