Arte Tome 17

Une série féministe au coeur de l'Italie du XVIè siècle. Pour retrouver son cher Leo, Arte décide de retourner à Florence, mais pendant le voyage, son navire est attaqué par des pirates. Confrontée à la mort de l'un de ses compagnons, elle prend conscience des conséquences de son désir de partir et décide de finir la route seule. Guido lui fait alors vite comprendre que les risques font partie de leur métier et qu'ils sont déterminés à aller jusqu'au bout avec elle. Bien décidés à atteindre leur destination ensemble, ils repartent et Arte va rapidement se retrouver face à de vieilles connaissances qui ne l'ont pas oubliée...