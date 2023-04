Le paradigme de la non-violence. Itinéraire historique, sémantique et lexicologique

La non-violence est une notion complexe qui suscite encore de nombreux malentendus. Les différents mots pour l'exprimer ont d'ailleurs évolué dans l'histoire : "ahimsa" "non-résistance" , "résistance passive" , "satyagraha" , "non-violence" , "action non-violente" , "désobéissance civile" , "résistance civile" , autant de concepts qui se sont efforcés de traduire les différentes dimensions de la non-violence, sur un plan éthique, spirituel, culturel, stratégique et politique. Dans ce parcours sémantique et lexicologique à travers l'histoire de la non-violence, l'auteur nous propose un vaste panorama des multiples significations de la non-violence à travers les écrits des personnalités, des mouvements, des acteurs et des chercheurs qui se sont efforcés de mettre en mots l'idée de non-violence. A ce titre, cette somme représente une véritable anthologie de la non-violence. Cette recherche sans précédent permet de lever les nombreuses confusions que génèrent le mot et l'idée de non-violence et aboutit à l'élaboration d'une définition de la non-violence à vocation universelle. Elle ouvre également de nouvelles pistes de réflexions sur la capacité de la non-violence à devenir un nouveau paradigme civilisationnel susceptible de répondre aux nombreux défis de notre temps.