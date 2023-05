250 quiz pour réviser. Du CE1 au CE2

Depuis 1989, Les Incollables accompagnent les enfants sur la route de l'apprentissage et du jeu. Les questions-réponses offrent un moment de jeu, de convivialité et de connaissance aussi. Eh oui, car selon nous, on n'apprend jamais mieux que quand on y prend du plaisir ! Dans ce titre : 250 quiz à emporter partout. L'essentiel du programme de CE2 en questions-réponses pour réviser en s'amusant et préparer la rentrée tout en douceur. Les Incollables, un concept unique et innovant déjà adopté par plus de 60 millions d'enfants.