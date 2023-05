Managez grâce à votre intelligence émotionnelle. Utiliser la force de ses émotions

Les recherches en psychologie des émotions et en neurobiologie nous montrent que si les compétences de régulation émotionnelle sont liées à la santé physique et mentale, elles le sont aussi à la capacité à prendre des décisions, gérer des relations et faire preuve de leadership. Ce livre - dont la 5e édition est actualisée et enrichie - traite de l'importance et de l'utilisation de ces compétences en management. Ecrit dans un style clair et direct, il s'adresse à toute personne intéressée par les émotions et, tout particulièrement, les managers, directeurs des ressources humaines, consultants et formateurs. Il intéressera également les étudiants en management et en gestion des ressources humaines.