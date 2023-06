K-pop - Agenda 2023-2024

Un superbe agenda avec tes groupes de K-pop préférés ! Retrouve tout l'univers de la K-pop dans cet agenda richement illustré ! Tu découvriras tout ce qu'il y a à savoir sur la K-pop et les différents groupes actuels : Blackpink, Stray Kids, Twice... Au programme : des activités, des défis, des infos, des pages à compléter, des tests, et un tas d'autres surprises !