A l'Ombre de ton ombre - Prix du Polar Femme Actuelle 2023

De mystérieuses disparitions questionnent l'inspecteur Pilat et son équipe de la brigade criminelle de Toulon. Les voitures des victimes réapparaissent laissant observer les traces d'une captivité inquiétante. La nouvelle recrue du commissariat se promet quant à elle d'élucider le meurtre de ses parents et entraine Pilat dans une enquête parallèle, double flirt avec le danger et la mort. Nous plongeons, sous fond de mystique juive, dans les affres d'un monde en mal d'amour et en quête d'humanité.