Qui sème des graines de folie croque la vie

Marie court, tout le temps. Il ne s'agit pas d'un hobby mais plutôt d'un style de vie. Elle jongle entre l'intendance du quotidien, un travail prenant et deux ados qu'elle élève seule. Bref, Marie est une wonder woman des temps modernes. Mais sa mécanique bien huilée s'enraye lorsqu'elle perd son emploi du jour au lendemain. Réinstallée dans une maison loin de Paris, elle espère profiter de ce coup du destin pour prendre un nouveau départ loin du tumulte de la ville, toutefois l'adaptation à ce nouvel environnement se révèle plus compliquée que prévu pour toute la famille. Marie commence à se demander si elle n'a pas fait une erreur en quittant ses repères quand un groupe de femmes l'invite à intégrer leur étrange communauté, le cercle des Floralies. Et, comme si une force supérieure lui intimait de rester, elle découvre une mystérieuse missive dans sa boîte aux lettres. Le vent serait-il en train de tourner ?