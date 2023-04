La Guilde des Ombres Tome 2 : La grande traque

Dark Fantasy, une héroïne rebelle et badass : une entrée fracassante dans l'Imaginaire ! " Nous sommes tous destinés au baiser de la Mort. Seuls les dieux sont immortels. " Sanguine ne ressemble à aucune autre. Elle peut tuer par simple contact. Ses liens avec Faucheur deviennent plus intimes que jamais, mais les évènements se compliquent pour la jeune femme. Les complots politiques, comme les desseins des dieux, paraissent se resserrer autour de sa gorge, telle une corde sinueuse. Et si sa destinée n'était pas seulement de devenir une Ombre prodigieuse ?