BMX flat. Le guide de l'urban rider

Tu rêves de devenir un as du flat ? Ce guide est fait pour les riders qui se lancent dans cette discipline exigeante, prenante et stimulante. Pour la pratique du flat, tu n'as besoin que de ton BMX, du sol et de ton énergie. Tu trouveras ici les techniques à développer progressivement, classées par niveau de difficulté. Commence par la maîtrise du wheeling et des premiers scuffing tricks avant d'attaquer les rollings et spinnings. Puis repousse tes limites en travaillant le dumptruck, le whiplash ou le hitchiker qui demandent patience et persévérance. A toi les combinaisons les plus créatives, rythmées et stylées !