L'Animateur One shot

Depuis plus d'un an, Neno lutte contre un cancer qui le détruit à petits feux. Pour soulager sa fin de vie, sa famille décide de faire appel aux services d'un infirmier. Les premiers échanges entre le vieux réalisateur de cinéma d'animation féroce et le jeune infirmier pas très cultivé sont compliqués, mais rapidement les carapaces se fissurent et chacun apprend de l'autre...