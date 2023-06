Haute traversée de Belledonne. Le sentier des bergers

Situé aux portes de la métropole de Grenoble et de Chambéry, le GR® 738 est à cheval entre l'Isère et la Savoie. Une itinérance sportive de 10 jours pour arpenter la chaîne de montagne de Belledonne, structurée autour d'une ligne de crête centrale oscillant entre 2 500 et 2 977 mètres d'altitude. Belledonne permet de contempler tous les étages altitudinaux montagnards : crêtes, alpages, forêts, villages, piémonts. Egalement décrit les GR® de Pays des lacs des Sept Laux et du pays d'Allevard.