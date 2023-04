Enigmes des vacances manga CM1-CM2. Sensu 6

Un vrai Manga à suspense à lire pour le plaisir tout en révisant le programme de CM1. Une cahier de vacances ludique et original qui associe un manga et des activités de révisions : pour faire avancer l'histoire, l'enfant doit résoudre des énigmes sous forme d'exercices. Résumé : Emma est dotée de superpouvoirs, tout comme sa mère. Elle a un Sensu 6, qui lui permet par la pensée de se déplacer dans différents lieux et de voir des événements passés et présents. Quand le célèbre tableau de Réginald Manchet, Les Fous de Bassan, est volé, elle décide avec ses deux amis, Zineb et Keylian, de mener l'enquête et de trouver le coupable. Suis l'enquête et résous les énigmes pour trouver le coupable. Le Manga des vacances : un vrai Manga à suspense à lire pour le plaisir des exercices sur l'esentiel du programme en français, aths, histoire-géographie et science, pour avancer dans l'histoire. des corrigés pour des révisions en complète autonomie. des rappels de cours sur les notions abordées dans l'ouvrage. Un cahier de vacances du CM1 au CM2, pour les enfants de 9-10 ans.