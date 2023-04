Escape game CE2-CM1. Au muséum d'histoire naturelle

Un escape Game pour réviser le programme de CE2 pendant les vacances ! Une cahier de vacances ludique et original qui associe un roman palpitant et des activités de révisions : pour faire avancer l'histoire, l'enfant doit résoudre des énigmes sous forme d'exercices. Résumé : Alors que le muséum d'histoire naturelle est en train de fermer ses portes, Minh, Illana et Arthur se retrouvent emprisonnés à l'intérieur. Pour déverrouiller la grille qui les sépare de la sortie, ils vont devoir trouver des codes cachés parmi les espèces animales et végétales exposées. Ils partent alors en explorationdans les galeries du muséum. Résous les énigmes et trouve les indices qui permettront à nos héros de regagner la sortie du muséum. L'énigme des vacances : la collection n°1 pour lire et réviser : Participe à une aventure palpitante et aide les héros à s'évader grâce à : des jeux sur l'essentiel du programme en maths, français, histoire-géo et sciences pour avancer dans l'histoire. des corrigés pour un travail en complète autonomie. des rappels de cours sur les notions abordées dans l'ouvrage. Un cahier de vacances du CE2 au CM1, pour les enfants de 8-9 ans.