Le Tarot des Déesses Modernes

Célébrez l'esprit fier et farouche des déesses ! Qu'elles soient celtes, grecques ou afro-caribéennes, les déesses incarnent la puissance féminine et transmettent des messages étonnamment modernes. Dans ce tarot revisité, chaque divinité dialogue avec son équivalent contemporain, personnalité inspirante et talentueuse. Aphrodite fusionne avec Grace Jones, Kali prend les traits de Frida Kahlo, Isis devient Marina Abramovic... Les échos de ces vies extraordinaires pourraient bien changer la vôtre. Laissez-vous guider par les messages divins pour dévoiler tout ce qu'il y a de merveilleux en vous !