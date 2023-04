Une aventure de Millie & Catsou : Millie & Catsou à l'Ultra fiesta

Invitez-vous à la plus ultra des fiestas ! Quel vacarme ! Impossible pour Millie et Catsou de fermer l'oeil : le voisin organise une ultra fiesta à l'étage du dessus ! Si c'est comme ça, autant s'inviter ! Ni une ni deux, nos deux héros troquent leur pyjama contre des tenues de soirées ! Habité par une fresque de personnages attachants, le graphisme pop et moderne de Marie Spénale captive l'attention, soutenu par une palette de couleurs vibrantes. L'exploration de la fête se fait au fil des planches, à travers plusieurs histoires lisibles dans n'importe quel ordre, façon " livre dont vous êtes le héros " Un BD qui complète la collection BD faite par de jeunes et talentueuses dessinatrices.