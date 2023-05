The frost and nectar series. Tome 1. Frost

A 26 ans, Ava ne croit plus en l'amour. La jeune femme, mi-faé mi-humaine, abandonnée à la naissance, s'est toujours sentie comme une paria. En plus, elle découvre le jour de son anniversaire que son petit ami la trompe et elle s'enfuit pour échapper au sombre avenir auquel elle semble destinée. Alors quand Torin, le Roi des Faés, annonce qu'il va la choisir pour devenir sa Reine, Ava ne comprend pas. Pourquoi le Roi voudrait-il qu'elle monte sur le trône alors qu'ils se sont détestés au premier regard ? Que cachent son sourire diabolique, son air glacial et son allure tellement séduisante ? Dans les couloirs d'un palais qui résonne de mille complots, Ava découvre qu'elle ne peut faire confiance à personne. A commencer par le Roi lui-même. Mais le plus grand des dangers, c'est cette étrange attirance qu'elle commence à éprouver pour lui...