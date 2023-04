Plongée dans l'Océan. Un voyage sous-marin des flots aux abysses

Un livre magique et scientifique sur la mer, vraiment pas comme les autres avec son format vertical qui offre une expérience de lecture inédite : le lecteur se fait plongeur et vit une fascinante descente de la surface jusqu'aux abysses. Page après page, mètre après mètre, les nuances de bleu nous conduisent des eaux cristallines à l'absence totale de lumière, à la rencontre des animaux de la surface jusqu'aux mystérieuses créatures des profondeurs, invisibles et souvent inconnues. Une descente sous-marine pleine de surprises et d'informations, où un ours polaire côtoie un banc de sardines, où l'on rencontre des épaves et des poissons bioluminescents, où l'on visite la richesse et la fragilité des écosystèmes océaniques. Un grand livre au format spectaculaire pour les enfants dès 7 ans.