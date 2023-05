Personne ne doit savoir (Prix des lectrices 2023)

Des milliers de lectrices ont fait leur choix : Claire McGowan est la lauréate du Prix des Lectrices 2023 avec Personne ne doit savoir ! Et si on parlait du bon vieux temps ? Alison organise une réunion d'anciens camarades d'Oxford pour fêter une amitié longue d'un quart de siècle. Entre-temps, elle s'est mariée avec Mike, avocat d'affaires, dont elle a eu deux enfants. Elle vit dans la maison de ses rêves dans le Kent. Elle a réussi sa vie, et elle a bien l'intention d'en faire la démonstration lors de ces retrouvailles. Mais la fête vire au drame lorsque Karen, la meilleure amie d'Alison, fait irruption dans la maison, en état de choc. Elle affirme que le mari d'Alison l'a violée. Mike jure qu'il est innocent. A qui se fier ? Ce douloureux épisode fait resurgir les plus sombres souvenirs de leurs années de fac. Et certains sont prêts à tuer pour que ces souvenirs restent des secrets bien gardés. " Un suspense à couper le souffle. " Sunday Mirror " Ces pages fourmillent de fausses pistes et de rebondissements : accrochez-vous, ça va secouer. " Crime Time " Un thriller époustouflant qui vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière page. " Erin Kelly