Dossier sur Mes forêts d'Hélène Dorion

Grande voix de la poésie québécoise contemporaine, Hélène Dorion nous offre avec Mes forêts une immersion sensible dans des forêts gardiennes de la mémoire. Son lyrisme contemplatif et dépouillé révèle les rapports intimes que l'humain entretient avec le monde vivant plus que jamais menacé par la crise climatique. A la fois actuelle et universelle, la poésie d'Hélène Dorion nous convie à habiter pleinement la terre en retournant au coeur de nos forêts intérieures. Avec 2 poèmes intégraux pour découvrir le recueil.