Zoélie l'allumette Tome 1 : Le garçon oublié

Je m'appelle Zoélie et je n'ai pas vraiment d'amis. C'est même pire : à l'école, Baptiste le méchant se moque de ma maigreur et de mes grandes oreilles. C'est mon cauchemar ! Mais tout ça va changer. Le jour où Baptiste me poursuit dans le cimetière pour m'embêter, un jeune inconnu mystérieux se porte à mon secours. Mon nouvel ami n'est pas un garçon ordinaire. Il ne se moque jamais de moi et il est très gentil. Mais il est étrange et... pourquoi vit-il dans le cimetière ? Je vais tenter de résoudre ce mystère.