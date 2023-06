Copenhague En quelques jours 5ed

Toutes les clés pour découvrir Copenhague le temps d'un week-end Un guide tout en couleurs, concis et ultrapratique pour découvrir Copenhague, capitale internationale de l'architecture 2023. Tous les sites majeurs décryptés : les jardins de Tivoli, le musée du Design, le quartier alternatif de Christiania, les collections d'art contemporain du Louisiana, le Centre d'architecture danois... Un découpage de la ville par quartiers avec, pour chacun, un focus sur les sites incontournables et les meilleures adresses pour se restaurer, prendre un verre, sortir, visiter ou faire du shopping. Des suggestions de balades et des itinéraires thématiques : au coeur du quartier Norrebro, le marché de Torvehallerne, la rue de Vaernedamsvej à Vesterbro's, l'île de Slotsholmen centre du pouvoir et cadre de nombre des intrigues de la série Borgen... Des sections ciblées pour découvrir Copenhague selon ses envies : avec des enfants, activités gratuites, hors des sentiers battus, voyage responsable, shopping, spectacles, design. Des conseils d'habitants pour découvrir Copenhague autrement. De nombreuses cartes et un plan détachable avec les principaux sites, un index des rues et un plan du métro pour faciliter les déplacements.