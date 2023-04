Bordas vacances - Je rentre en 4e , un cahier de vacances complet pour les collégiens qui veulent réviser l'essentiel du programme de 5ème en Français, Maths et Anglais. Avec Bordas vacances, on révise 30 minutes par jour, pas plus, et on profite de l'été ! Et en plus : des activités feel good pour se détendre ! Ce cahier de vacances propose des séances de 30 minutes pour réviser les notions de 5ème dans les matières principales (français, maths, anglais) et être prêt pour une rentrée sereine en 4ème. Pour des révisions efficaces et stimulantes, ce cahier propose de réviser une matière par jour avec : Un rappel de la leçon clair et synthétique Des exercices progressifs pour s'entraîner Des smileys pour s'auto-évaluer Des activités Feel Good variées : exercices de méditation pour mieux se concentrer, positions de yoga, mandalas à colorier pour se relaxer, des BD pour se divertir, et une playlist pour faire des découvertes musicales. Imprimé en France