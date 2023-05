Le vin de longue vie. Edition collector

Après "L"Oiseau Canadèche" ou "La Guerre des salamandres", les éditions Cambourakis continuent à publier quelques-uns des textes phares de leur catalogue poche dans une édition collector, avec "Le Vin de longue vie". Dans ce texte à caractère initiatique, cet hymne à la vie où domine l'âme du vin et de la terre, la passion fulgurante de Manole - noble vieillard doté d'une mystérieuse longévité - pour Rada la tzigane se superpose à l'énigme du sens de la vie. L'une des oeuvres les plus attachantes et originales de la littérature roumaine du XXe siècle.