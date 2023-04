Nous n'irons pas à Paisley Park

Le 21 avril 2016, Prince est retrouvé mort à 57 ans, dans son studio d'enregistrement de Paisley Park au fin fond du Minnesota. De l'autre côté de l'Atlantique, la nouvelle foudroie Sergio, un vieux disquaire excentrique et collectionneur patenté de la rockstar. Ce dernier persuade alors deux de ses fidèles clients désoeuvrés de partir en quête du seul élément manquant à son palmarès : les enregistrements des sessions musicales inédites de la rencontre entre Prince et Miles Davis, des bandes que la légende prétend être archivées dans le coffre-fort de Paisley Park... Un voyage déjanté sur la route du Midwest américain d'aujourd'hui, en hommage à la musique Funk et au Kid de Minneapolis avec l'élection de Trump en arrière-plan.