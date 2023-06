La fabuleuse librairie de Libby Quinn

Et si ouvrir une librairie n'était pas un rêve irréalisable ? Libby Quinn en a assez d'être raisonnable. Après avoir passé des années à se démener pour rien dans une boîte de relations publiques irlandaise, elle se retrouve licenciée. Libby décide alors de consacrer toutes ses économies à la réalisation de son rêve : rénover une boutique délabrée pour ouvrir une librairie. Elle espère que l'ouverture de "Once Upon A Book" sur Ivy Lane sera le parfait hommage à son grand-père bien-aimé qui lui a inculqué l'amour de la lecture et des livres dès son plus jeune âge. Mais quand sa vie amoureuse et ses amitiés deviendront encore plus compliquées, Libby aura-t-elle le courage de poursuivre ses rêves ?