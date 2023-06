Un dernier été pour tout changer. Quand l'amour d'une mère est plus fort que tout. Le jour où Vivian Howe, autrice de treize romans et mère de trois enfants désormais adultes, est renversée par une voiture, elle monte vers l'Au-delà. Puisque sa mort était injuste, on lui offre la possibilité d'observer ce qu'il advient de ses enfants, de sa meilleure amie, de son ex-mari et d'un romancier rival dont le livre est à paraître le même jour que celui de Vivi. Vivi a le droit à trois " coups de coude " pour pouvoir influencer les événements du monde des vivants. Alors qu'elle découvre les secrets de ses enfants, suit l'enquête de sa propre mort et s'inquiète de la révélation de l'un de ses plus profonds secrets de jeunesse, Vivi doit décider de ce qu'elle souhaite prendre en main et de ce qu'elle doit laisser advenir.