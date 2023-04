Charles L’Eplattenier. Les pastels

L'attachement de Charles L'Eplattenier (1874-1946) aux bassins profonds et aux pentes rocheuses du Doubs se lisait déjà dans sa peinture. Des pastels de L'Eplattenier se dégage toutefois un sentiment d'éclat et de vivacité que seule cette technique délicate peut procurer. Variant les points de vue audacieux, traduisant les moments du jour et le passage des saisons, revenant sans cesse au bord de cette rivière devenue intime, le peintre saisit le caractère d'un lieu dans son unité comme dans sa diversité, de l'écume volatile des remous du Saut du Doubs, au calme inaltérable de ses méandres traversant le Jura. Pendant la Première Guerre mondiale, L'Eplattenier privilégie la technique du pastel ; il réalise de nombreux portraits de soldats mobilisés à ses côtés - ils serviront de modèles pour les fresques du château de Colombier -, mais surtout, il continue l'exploration de son territoire. Dans la grande exposition de 130 paysages du Doubs, présentée à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel en 1915, les pastels occupent une place importante et s'avèrent prisés des amateurs. Cet ouvrage invite à la redécouverte de ce pan méconnu de l'oeuvre du peintre en même temps qu'il propose une balade au fil de l'eau.