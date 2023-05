La Cour des Dames : La trilogie. Tome 1, La régente noire ; Tome 2, Les fils de France ; Tome 3, Madame Catherine

Un roi qui songe plus à ses amours et à ses chasses qu'à l'avenir de la France. Une régente qui tient fermement les rênes et manoeuvre en coulisse contre le rêve italien de son fils. Une future reine qui voudrait diriger les consciences... Des alliances, des trahisons, des passions... Un royaume de France au bord du gouffre, menacé par des guerres incessantes et par un conflit religieux de plus en plus sanglant. Et deux frères, Simon et Gautier, jeunes écuyers devenus messagers royaux, que le destin a placés aux premières loges de l'histoire dans cette période de tumultes et de haine. Voici, réunis en un seul volume, les trois tomes d'une saga épique et fastueuse où s'affirme, sous les règnes de François Ier et d'Henri II, le pouvoir de quelques femmes d'exception.