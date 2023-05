Cycle Pendergast : La cité hantée

L'inspecteur Pendergast, du FBI, est appelé en Georgie, où des corps sont découverts vidés de leur sang. En proie à la panique, les habitants craignent le retour d'une créature qu'on croyait n'appartenir qu'à la légende : le Vampire de Savannah. Epaulé par sa pupille Constance et l'agent Coldmoon, Pendergast explore une autre piste qui le mène à la disparition inexpliquée d'un certain D. B. Cooper. Cinquante ans plus tôt, celui-ci a sauté d'un avion en parachute après s'être fait remettre 200000 dollars... pour ne plus jamais reparaître. Dans l'atmosphère étrange qui pèse sur l'enquête, l'inspecteur devra démêler les fils de ce mystère et faire face à un adversaire redoutable.