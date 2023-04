Quel est ce mystérieux " Z " auquel Willem fait référence ? Il y a environ un an, nous l'avions vu apparaître, énigmatique, sur les belliqueux véhicules russes qui attaquaient l'Ukraine. Signe emblématique de l'injuste offensive de Moscou contre Kiev, il donne le ton : un an de guerre en Ukraine, ça ne se célèbre pas, ça se corrode avec une vodka frelatée, sous la plume du désormais retraité Willem. Parce qu'après le virus, les russes : mégalomanie et folie de Poutine, oligarques et militaires entre nostalgie de l'URSS et crasse stupidité... sous forme de bandes dessinées aux atours symboliques de personnages de fiction (" Oleg & Oksana "), c'est du pur Willem enragé et engagé sur la guerre en Ukraine, entre inédits et prépublications dans Charlie Hebdo depuis un an, qui nous feront grincer les zygomatiques !