Un ferry en provenance de Tanger traverse le détroit de Gibraltar par une chaude matinée d'été. Au moment où Ilham et Thouraya posent le pied sur le sol européen, les deux Néerlandaises d'origine marocaine découvrent que Murat, le jeune clandestin de dix-neuf ans qu'elles avaient caché dans le coffre de leur voiture, est mort étouffé. Leur nouvel ami et protecteur rencontré au Maroc, qui a arrangé le passage du jeune homme, disparaît aussitôt. Devant elles, la terre rouge espagnole s'étend à perte de vue. Les deux femmes entament leur périple en voiture, avec ce corps dissimulé dans leur coffre, cherchant désespérément le courage de s'en débarrasser. Elles se souviennent : c'est Murat qui les avait suppliées de l'aider à quitter son bidonville marocain, sa mère s'était jetée à leurs pieds. Comment auraient-elles pu lui refuser cette chance, celle de construire une vie aux Pays-Bas et de fuir la misère ? La Mort de Murat Idrissi raconte l'histoire de milliers de morts anonymes, ces personnes que l'on retrouve chaque année le long des routes espagnoles, fauchées en plein envol. Traduit du néerlandais par Isabelle Rosselin