L'Etat et le dialogue social

Sous l'effet de la mondialisation, des mutations du capitalisme et du recul de l'Etat-providence, les relations professionnelles se sont profondément modi ? ées en trois décennies. Elles ne relèvent plus uniquement du con ? it régulé par l'Etat. Dotée d'une autonomie contractuelle accrue, l'entreprise est devenue l'acteur clé d'un dialogue social structuré autour de thématiques nationales, voire internationales, telles que l'emploi et la performance économique. Ce dialogue, qui s'est fortement institutionnalisé, en vient à supplanter la négociation collective. Toutes ces évolutions dessinent un nouveau compromis historique entre partenaires sociaux et Etat, porté par une aspiration à la démocratie sociale et encouragé par divers textes juridiques sur la gouvernance des entreprises.