L'Escalade

Le monde a basculé, par la force, dans une nouvelle ère. Sommes-nous désormais au bord du précipice ? Après le succès de L'Engrenage, Sergueï Jirnov, ancien officier du KGB, aujourd'hui spécialiste des questions internationales, décrypte, avec une touche d'ironie salvatrice, les enjeux et la folie de cette guerre. Comme dans Docteur Folamour, le célèbre film de Stanley Kubrick, on a parfois l'impression qu'un dictateur fou tient le sort du monde entre ses mains. Envahir l'Ukraine ? Personne n'y croyait. Menacer ses ennemis d'une frappe nucléaire préventive ? Personne jusqu'ici n'avait osé. Du fonctionnement de l'Otan à la métamorphose du président Zelensky, du protocole secret de la mise sous tension du système nucléaire russo-américain aux intrigues visant à éliminer Poutine, l'auteur analyse les nouvelles menaces qui pèsent sur le monde, tout autant que la psychologie très particulière de Poutine et de sa garde rapprochée. Un livre-évènement intelligent, informé et qui se lit... comme un roman !