"Juillet 2002, Brooklyn. Première nuit d'amour avec Allison. Je me souviens de la moiteur de la ville, de nos souffles saccadés, du bruit du ventilateur, des chansons de Madonna qui tournaient en boucle, témoins de nos caresses nocturnes, de l'urgence de s'aimer. Avril 2022, Paris. Je comprends enfin combien, alors, j'ai été heureux. Dix-sept ans que je ne l'ai pas vue, que je n'ai pas entendu son accent américain si troublant me susurrer des mots d'amour. Pourtant, d'elle, je n'ai rien oublié. Et si le vrai bonheur, c'était ça, notre capacité, immédiate ou tardive, à déceler les moments qui comptent ? " Dans ce roman aux saveurs autobiographiques, Frédéric Hermel raconte une femme et des étés à New York. Un amour puissant et charnel entre deux êtres séparés par l'océan, une expérience universelle dans laquelle chacun pourra se reconnaître. Frédéric Hermel est né à Arras en 1970. Après trente années passées à Madrid comme correspondant de presse, il vit désormais à Paris. Il est l'auteur du best-seller Zidane et de C'est ça la France ! . Un jour, j'ai été heureux est son premier roman.