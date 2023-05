Atlas insolite de la Terre. 80 cartes pour comprendre notre monde et notre impact sur l'environnement

A quelle distance nous trouvons-nous des zones sismiques ? Quelle forme aurait l'Antarctique si la glace qui le recouvre disparaissait entièrement ? Qui chasse encore la baleine de nos jours ? Y avait-il plus de forêts en Europe il y a 1 000 ans ? Quels sont les pays qui n'ont pas accès à la mer ? Quels pays gardent encore des dauphins en captivité ? Mais aussi : Où mange-t-on le plus de serpents ? Quels sont les pays dont les résidents sont les plus fans de chats ? Quelle place prendrait la France sur les autres planètes du système solaire ? Cet atlas répond aux petites et aux grandes questions qu'on se pose sur la Terre, la nature et l'impact qu'a l'homme sur l'environnement. En 80 cartes très simples et didactiques, le lecteur est amené à voir la Terre autrement, s'interroger sur sa place dans ce vaste monde, qu'on modifie pourtant irrémédiablement. Un atlas à picorer sans modération.