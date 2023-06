Petit traité du procès administratif. Edition 2023-2024

Un exposé complet des règles de contentieux administratif pour maîtriser les règles et la stratégie du procès administratif Fondé sur l'analyse systématique des textes et de la jurisprudence, cet ouvrage sur la procédure contentieuse administrative offre un exposé complet des principes et des règles, de la stratégie et de la technique du procès administratif. Cette dixième édition, largement enrichie, rend compte des évolutions qui ont marqué la matière, notamment le développement de l'appréciation dynamique de la légalité ainsi que la recevabilité en excès de pouvoir de conclusions à fin d'abrogation d'un acte réglementaire devenu illégal. L'ouverture du recours pour excès de pouvoir à tous les actes de portée générale produisant des effets notables, le développement de l'oralité, la pérennisation de la médiation préalable obligatoire et la recodification du CESEDA, entre autres, sont également exposés. La structure de l'ouvrage suit le déroulement du procès. Les auteurs étu dient en préliminaire la compétence des juridic tions administratives. Les démarches préalables à l'introduction du recours sont présentées : choix du contentieux, chiffrage, réclamation, admissibilité des moyens et conclu sions, règles formelles de recevabilité, preuve. L'ouvrage analyse en suite le déroulement de l'instance : l'instruction et ses incidents, l'exécution amiable ou forcée du jugement, les référés et les voies de recours. Les actions de groupes le clôturent. L'ouvrage expose clairement droit écrit et jurisprudentiel, grands principes et cas particuliers. Il traite aussi des règles de procédure propres à certaines matières telles que l'urbanisme, la commande publique, le droit des étrangers, le droit au logement, les contentieux sociaux et celui du stationnement. Cet ouvrage répond ainsi aux préoccupations de tout praticien du contentieux administratif, avocat ou juriste, qu'il soit confirmé, débutant ou en formation. Rémi Rouquette est docteur en droit public et en linguistique, ancien maître de conférences HDR et avocat honoraire au barreau de Melun. Benjamin Defoort est professeur de droit public à Cergy Paris Université.