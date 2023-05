24 heures de la vie sous Ramsès II

Au fil du Nil, du Sud au Nord, l'ouvrage propose de découvrir différents aspects de la vie quotidienne dans l'Egypte ancienne, et plus particulièrement en l'an 55 du règne de Ramsès II (env. 1279-1213 av. J.-C.). A chaque étape du voyage, un personnage historique contemporain de cette époque accompagne le lecteur et permet d'introduire l'une des thématiques du chapitre. Des paysages de bord du Nil aux reliefs de temples, du travail du potier à celui du scribe, et jusqu'au sein du Palais Royal, ce livre restitue le déroulement d'une journée normale dans le royaume des Deux Terres. En l'an 55, Ramsès II est très âgé, et ce voyage à travers l'Egypte est aussi l'occasion de revenir en parallèle sur les principaux évènements de son règne exceptionnel.