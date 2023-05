Comprendre et soigner les addictions. Avec les approches systémiques

L'intérêt de l'approche systémique des addictions est souligné depuis plus de 40 ans. Dans cet ouvrage, les meilleurs spécialistes de la prise en charge de l'addiction - médecins, psychiatres, psychologues - partagent leur pratique concernant les grands défis que posent les problématiques addictives : on soigne non seulement le rapport au produit, mais aussi le rapport à l'autre, le rapport au temps, le rapport au corps. En trois grandes parties, il développe les axes suivants : I. Addiction et société fait la lumière sur la multiplication et l'apparition de nouvelles addictions, illustrant ce lien étroit entre société, construction de la structure du soi et addictions. II. Psychopathologie et addiction invite le lecteur à réfléchir aux processus qui transforment une consommation en addiction. III. Famille et addiction aborde le traumatisme familial et les conséquences de l'addiction sur la cellule familiale. IV. Approches thérapeutiques est consacrée notamment aux nouvelles données de l'approche systémique, de l'entretien motivationnel, des approches intégratives, des approches orientées solution et de l'hypnose. Chaque chapitre dévoloppe les grandes questions débattues par les spécialistes, telles que : A quel moment de la vie, dans quel contexte la consommation devient-elle un problème ? Comment a évolué la vision de l'addiction ? Est-elle toujours perçue comme une maladie ou un comportement honteux ? Observe-t-on une augmentation des additions dans le contexte du Covid ? Peut-on parler d'addiction s'il n'y a pas de souffrance ? Comment traiter les nouvelles addictions ? Quelles sont les conséquences transgénérationnelles ? Etc.