Miniconte les fees

Il était une fois une veuve qui avait deux filles. L'aînée ressemblait à sa mère dont elle avait hérité le méchant caractère. La plus jeune, elle, tout le portrait de son père, était belle et pleine de bonté. La mère adorait l'aînée et détestait la seconde, qu'elle maltraitait sans cesse. Un jour que cette dernière était à la fontaine, elle vit s'approcher une vieille femme. Elle ignorait que c'était une fée...