Afropean Soul et autres nouvelles

Il y a un jeune footballeur camerounais prometteur mais isolé à son arrivée en France. Il y a Adrien, un garçon de neuf ans qui perçoit la solitude et la relégation sociale de sa mère. Il y a des jeunes filles pleines de rêves qui habitent la césure et qu'on éloigne. Ce recueil de nouvelles fait vivre ces personnes marginalisées et invisibilisées en France aujourd'hui. Levant le voile sur leur parcours entre deux cultures, Léonora Miano les tire de l'oubli. TOUT POUR COMPRENDRE- Notes lexicales- Biographie de l'auteure- Genre de l'oeuvre- Pour mieux interpréterTOUT POUR REUSSIR- Questions sur l'oeuvre- Explications de texte guidées- Sujets de commentaire, de réflexion et d'invention- Le fonctionnement du prix GoncourtGROUPEMENTS DE TEXTES- A quoi sert la littérature aujourd'hui ? - La notion d'engagement- "Pour une "littérature-monde" en français"ENTRETIEN AVEC L'AUTEURE.