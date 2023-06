Miniconte le roi grenouille

Il était une fois un roi dont la plus jeune fille aimait se rafraîchir au bord d'une fontaine. Là, elle s'amusait avec son jouet préféré, une balle en or, qu'elle lançait et rattrapait sans jamais se lasser. Un jour, la balle tomba dans l'eau profonde. La jeune fille se mit à pleurer. Une grenouille sortit alors la tête de l'eau. " Je crois pouvoir t'aider, coassa l'animal. Mais que me donneras-tu ? " " Tout ce que tu voudras ! s'écria la princesse. Mes habits, mes bijoux, et même ma couronne ". Mais ce que voulait la grenouille était bien différent...