Miniconte barbe bleue

Il était une fois un homme très riche qui, par malheur, avait une énorme barbe bleue. Elle le rendait si laid que toutes les femmes le fuyaient. L'une de ses voisines avait deux filles si jolies que Barbe Bleue voulait en épouser une, peu importe laquelle. Elles refusèrent tour à tour, non seulement à cause de sa barbe, mais aussi parce qu'on racontait qu'il avait déjà eu plusieurs femmes et qu'elles avaient toutes mystérieusement disparu...